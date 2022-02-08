تشيلسي يتطلع إلى تفادي المفاجآت أمام الهلال

يسعى تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا لتفادي أي مفاجأة من نظيره الهلال السعودي بطل آسيا، من أجل بلوغ نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، عندما يلتقيان الأربعاء في نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان النادي اللندني مني بخيبة في مشاركته الأولى عام 2012 وخسر النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي، ليكون البطل الأوروبي الوحيد الذي فشل في التتويج باللقب في السنوات الأربع عشرة الأخيرة.

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من جهته، يشارك الهلال للمرة الثانية أيضًا في البطولة العالمية وكان بلغ نصف النهائي في العام 2019 قبل أن يخسر ضد فلامنغو البرازيلي 1-3، وحل رابعًا بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح ضد مونتيري المكسيكي.

وفي حين يشارك بطل أوروبا تلقائيًا في المربع الذهبي، كان على الهلال خوض الدور ربع النهائي حيث وجه رسالة شديدة اللهجة إلى تشيلسي باكتساحه الجزيرة الإماراتي المضيف 6-1.

ويتطلّع الهلال لمخالفة التوقعات ويصبح أول نادٍ آسيوي يحرز اللقب، بعد أن وصل ناديان آسيويان إلى المباراة القمة وفشلا في تحقيق الذهب (كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي ضد ريال مدريد الإسباني في 2016 و2018 تواليًا).

من جهته، وصل تشيلسي إلى العاصمة الإماراتية بقوته الكاملة وتقدم البلجيكي روميلي لوكاكو قائمة الفريق، كما انضم الحارس السنغالي إدوارد مندي إلى المجموعة عقب تتويجه مع منتخب بلاده الأحد بلقب كأس أمم إفريقيا على حساب مصر بركلات الترجيح.

وفي مباراة تجمع فريقين من اللون الأزرق، سيخوض الهلال المباراة بقميصه الرئيسية في حين سيرتدي تشلسي الزي الأصفر.

وتضم قائمة "البلوز" أبرز لاعبي الفريق مثل الالماني كاي هافيرتز والمغربي حكيم زياش والفرنسي نغولو كانتي والمدافع البرازلي المخضرم تياغو سيلفا ومايسون ماونت، بالإضافة إلى الإيطالي جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي.

وسيغيب المدرب الألماني توماس توخل عن الـ"بلوز" لإصابته بفيروس كورونا قبل مباراة الدور الرابع في الكأس السبت الفائت التي أفلت منها تشلسي ضد بليموث أرغايل من المستوى الثالث وخرج فائزًا 2-1 بعد التمديد. وسيأمل أن يبلغ فريقه النهائي المقرر السبت ويكون قد تعافى ليلتحق به.

وسيشرف المدربان المساعدان الألماني أرنو ميتشلز والمجري زولت لو على الفريق.

وأعلن تشيلسي الاثنين عن عودة ماونت إلى التمارين بعد أن غاب عن الحصة التدريبية الأولى يوم الأحد في أبوظبي بسبب آلام شعر بها خلال مباراة الكأس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم المكسيكي سيسار راموس لإدارة المباراة، ويعاونه طاقم يضم حكمين مساعدين من بلده بالإضافة الى حكمين فرنسيين. وكان الحكم المكسيكي ذاته قاد مباراة الهلال والجزيرة في الدور ربع النهائي.