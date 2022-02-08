غوارديولا يتوعد لاعبي مانشستر سيتي بالغرامة

كشف بيب غوارديولا اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد سبب آخر لاستمراره في تدريب مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لفترة طويلة بخلاف حقيقة أن الفريق يواصل الانتصارات لكنه لا يتعجل توقيع عقد جديد.



وينتهي عقد المدرب الإسباني مع متصدر الدوري الممتاز نهاية الموسم المقبل، وفي حال استمراره لنهاية عقده سيكون غوارديولامدربا لسيتي لمدة سبعة مواسم، أي ثلاثة مواسم أكثر من فترته مع فريق مدينته برشلونة.



ويخطو سيتي نحو لقبه الرابع للدوري الممتاز بقيادة غوارديولا، حيث يتصدر ترتيب المسابقة بفارق تسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني قبل مواجهة برنتفورد يوم الأربعاء.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: أنا هنا لفترة طويلة لأننا فزنا كثيرا ولا زلنا نفوز كثيرا وإلا لن أكون أمامكم بعد ستة مواسم. نحن مرتاحون، سواء النادي أو أنا. ولهذا نواصل العمل سويا، والأمر ليس أكثر من ذلك.



وأضاف المدرب الإسباني: لا يزال أمامنا عام ونصف العام، وهذا وقت طويل بالنظر إلى حالة كرة القدم في العالم. نرى العديد من المدربين تتم إقالتهم، ليس فقد هنا في إنجلترا لكن في كل مكان. لهذا أفكر فقط في المباراة المقبلة، لأن عام ونصف العام وقت طويل للغاية في كرة القدم.



وقلل غوارديولا أيضا من فيديو مصور انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عددا من لاعبي سيتي خارج حانة في مانشستر ليلة الأحد الماضي.



وقال: أنا حزين للغاية لأنهم لم يدعونني. الفيديو لا يظهر ماذا حدث أو لم يحدث. كلهم كانوا مثاليين، لكن سيتم تغريمهم لأنهم لم يدعوني معهم.



والمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الوحيد الذي تحوم حوله الشكوك بشأن مشاركته أمام برنتفورد بسبب الإصابة.

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