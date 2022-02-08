غيمارايش: نيوكاسل سيصبح أحد أكبر أندية العالم

أكد برونو غيمارايش أحدث صفقات نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين أنه يدرك أن القتال للنجاة من الهبوط ينتظره لكنه قرر الانضمام للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كونه يعتقد أنه سيصبح قريبا أحد أكبر أندية العالم.



وانضم لاعب الوسط البرازيلي إلى نيوكاسل الشهر الماضي قادما من أولمبيك ليون مقابل 35 مليون جنيه إسترليني ليكون واحدا من خمسة لاعبين انضموا للفريق في أول فترة انتقالات منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أكتوبر الماضي.



وقال اللاعب البرازيلي خلال تقديمه: لم ينكر النادي أن الهدف الأساسي البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم. لقد كانوا صادقين بهذا الشأن، لكن في المواسم المقبلة الهدف سيكون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وفي النهاية الفوز باللقب القاري.



وقد يخوض غيمارايش (24 عاما) مباراته الأولى مع فريقه الجديد عندما يستضيف إيفرتون يوم الثلاثاء، حيث يتطلع نيوكاسل للابتعاد عن منطقة الهبوط.



ويحتل فريق المدرب إيدي هاو المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن منطقة الأمان.



وأضاف: هذا نادٍ يملك تاريخا كبيرا وتقاليد عظيمة، ولا يوجد شك لدي في قراري بالانتقال إلى نيوكاسل. هذا النادي سيصبح قوة كبيرة في كرة القدم العالمية.

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