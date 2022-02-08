مساعد توخيل: سنستعد للهلال بـ "الدفاع".. وبيريرا يقلقنا

كشف سولت لو، مساعد توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه سيعمل على مواجهة الهلال بدفاع محكم، وأكد أن الفريق السعودي يضم مهاجمين مميزين في صفوفه مثل بيريرا وماريغا.

ويغيب المدرب الألماني توخيل عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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ويلتقي الهلال بفريق تشيلسي الإنجليزي، مساء الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سولت لو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، يوم الثلاثاء: نحن على اتصال بتوماس وهو يتابع الفريق عبر الفيديو، نسجل له التدريبات ونتحدث معه ونتشارك الأفكار، نتصرف وكأنه موجود معنا.

وأضاف: نعرف الهلال السعودي، شاهدنا مباراته أمام الجزيرة الإماراتي، نرى أن المنافس جيد جدا، أعلم أنه بطل آسيا وعبارة عن فريق قوي جدا، وهناك الكثير من اللاعبين الذين نعرفهم ولعبنا أمامهم في بنفيكا وبورتو، ونتوقع مباراة صعبة أمامه.

وأردف مساعد المدرب: الهلال قوي جدا ولديه مدرب صاحب خبرة عالية، لأننا نعرف جارديم وفي كرة القدم يمكن لأي شيء أن يحدث، رأينا الكثير من المباريات للفريق، لديه لاعبين مميزين مثل بيريرا، الذي سجل في مرمانا هدفين، وهو لاعب من الطراز الأول، وأيضا ماريغا، لهذا السبب نحن بحاجة إلى دفاع محكم لإيقافهم وعدم منحهم أي فرصة لإحراز الأهداف.

بدوره، أكد سيزار أزبيليكويتا، قائد الفريق الإنجليزي، صعوبة المواجهة، وذكر: هدفنا تحقيق لقب كأس العالم للأندية، هي البطولة الوحيدة التي لم نفز بها، والهلال عبارة عن فريق خطير جدا، نعرف أن لديهم لاعبين مميزين في الهجوم مثل بيريرا وماريغا، نحاول أن نركز على الدفاع حتى نتفاداهم، علينا أن ندخل بقوتنا التي نظهرها في الدوري الإنجليزي، وسيجب اللعب بقوة للوصول إلى النهائي.