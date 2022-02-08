مواجهات جارديم وتوخيل.. هزائم قاسية ونتائج عريضة

يشهد استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الأربعاء، المواجهة الخامسة بين المدربين البرتغالي ليوناردو جارديم والألماني توماس توخيل، عندما يواجه الهلال السعودي فريق تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وانتصر الفريق السعودي، الأحد، على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6 – 1، ليتأهل إلى ما قبل نهائي البطولة وليضرب موعدا مع بطل دوري أبطال أوروبا.

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ولطالما حملت مواجهات جارديم وتوخيل ذكريات مريرة للمدربين، لاسيما أن جارديم أقصى توخيل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما حرمه الألماني من لقب كأس السوبر الفرنسي بهزيمة قاسية.

وكانت المواجهة الأولى التي جمعت المدربين ضد بعضهما في موسم 2016-2017، ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حينها كان توخيل مدربا لبوروسيا دورتموند الألماني، وجارديم يتولى تدريب موناكو الفرنسي، وتمكن الأخير من تحقيق الفوز في المباراتين بنتيجة 3-2 و 3-1 وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، علما بأنها كانت آخر مباريات توخيل في دوري الأبطال مع دورتموند، حيث تم إقالته في نهاية الموسم، وبعد 7 مواجهات من الوداع الأوروبي.

وسرعان ما أخذ توخيل ثأره في الرابع من أغسطس لعام 2018، عندما خطف لقب كأس السوبر الفرنسي من جارديم، بعدما خسر موناكو بنتيجة مذلة وقاسية وبرباعية دون مقابل في اللقاء.

وكرر المدرب البالغ من العمر "48 عاما" تفوقه على البرتغالي جارديم "47 عاما" في ذات الموسم 2018-2019، عندما قاد باريس سان جيرمان للفوز بنتيجة 3-1 على موناكو ضمن الأسبوع الـ 33 من الدوري الفرنسي.

وبعد مرور ألف و25 يوما على آخر مواجهة جمعتهما، سيتواجه المدربان مجددا في لقاء خامس لفض الشراكة بينهما.