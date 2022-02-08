موقع تشيلسي: "كورونا" حرم الهلال من ثلاثية تاريخية

وصف موقع تشيلسي الإنجليزي الرسمي خصمه الهلال السعودي بالفريق الأقوى على مستوى قارة آسيا، كما أثنى على الجماهيرية التي يتمتع بها الفريق، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الهلال كان بإمكانه تحقيق اللقب القاري ثلاث مرات متتالية لولا إبعاده عن نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.

ويستضيف استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، مواجهة تشيلسي والهلال ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ يخوض الأول مباراة نصف النهائي بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بينما صعد الثاني، بطل دوري أبطال آسيا، عقب الفوز في الدور السابق على الجزيرة الإماراتي 6-1.

مادة اعلانية

وقال النادي الإنجليزي في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، تحت عنوان " خمس حقائق عن منافس تشيلسي": حقق الهلال الكثير من النجاحات منذ تأسيسه في 1957، حيث فاز بـ 50 لقبا محليا، بما في ذلك 17 لقبا للدوري السعودي وعددا من المسابقات الإقليمية العربية، كما يعتبرون قوة على الساحة القارية، حيث توجوا ببطولة الأندية الآسيوية عامي 1991 و2000، ودوري أبطال آسيا مرتين 2019 و2021.

وأضاف: كان من الممكن أن يفوز نادي العاصمة السعودية الرياض بثلاثة ألقاب آسيوية متتالية، لكن حرم من ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق مما أجبره على الخروج من المنافسة في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، على الرغم من أنه كان يتصدر مجموعته بسجل خال من الهزائم في نسخة 2020.

وتطرق التقرير إلى التغييرات الفنية التي حدثت للفريق منذ مطلع الألفية، وإشراف العديد من المدربين المميزين على الفريق مثل مدرب البرتغالي السابق أرثر خورخي، ومدرب رومانيا السابق أنخيل يوردنسكو، والمدرب الحالي للمنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش.

وقال الموقع الرسمي لتشيلسي: يدرب الفريق حاليا البرتغالي ليوناردو جارديم الذي قاد موناكو للفوز بلقب الدوري الفرنسي في 2017، كما تولى تدريب براغا وسبورتينغ لشبونة إضافة إلى أولمبياكوس اليوناني، علما بأن الفريق مليء بالمواهب، ويضم في صفوفه تسعة لاعبين يتواجدون مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، إلى جانب محترفين مثل الدولي البيروفي أندريه كاريو، والمالي موسى ماريغا، ولاعب خط الوسط الكولومبي غوستافو كويار، والمدافع الكوري الجنوبي يان هيون سو.





وأردف: هناك لاعبان مألوفان لأنصار تشيلسي، وهما البرازيلي ماتيوس بيريرا والنيجيري أوديون إيغالو، حيث سجل بيريرا هدفين في فوز وست بروميتش ألبيون المفاجئ ضد تشيلسي 5-2 على ملعب ستامفورد بريدج الموسم الماضي، بينما لعب إيغالو ضد تشيلسي لصالح واتفورد ومانشستر يونايتد.

ويشارك الهلال للمرة الثانية في كأس العالم للأندية بعد ظهوره الأول في 2019، مثل تشيلسي، الذي لعب نسخة 2012 وخسر النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي.