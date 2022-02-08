نيجيريا تتراجع عن تعيين بيسيرو

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن المدرب أوغوستين إغوافون سيستمر في منصبه بشكل مؤقت، وسيحظى بمساعدة من الدولي السابق إيمانويل أمونيكي، بعدما أظهر المنتخب الوطني مؤشرات إيجابية في كأس الأمم الإفريقية.



وأضاف الاتحاد النيجيري أن أمونيكي، الذي قاد تنزانيا للتأهل لكأس الأمم 2019، سيتولى المسؤولية في وقت لاحق.



وقال الاتحاد النيجيري في بيان يوم الاثنين إن إغوافون سيستمر في منصب المستشار الفني المؤقت، بينما سيعمل أمونيكي، لاعب الزمالك وبرشلونة السابق، كمساعد له بشكل فوري.



وكان من المفترض أن يرحل إغوافون بعد كأس الأمم ويترك منصبه لجوزيه بيسيرو، لكن الاتحاد النيجيري تراجع عن تعيين المدرب البرتغالي بعدما بلغ المنتخب الوطني الأدوار الإقصائية وفاز على مصر.



وقال محمد سانوسي، الأمين العام للاتحاد النيجيري: نحن نعترف ونقدر اهتمام السيد جوزيه بيسيرو بكرة القدم النيجيرية خلال فترة المفاوضات الودية، وليس لدينا أي شك في إمكاناته.



وأضاف: لكن وفي ظل الأداء الإيجابي من منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأخيرة، فلقد قررنا قبول توصية اللجنة الفنية والتطوير بالاحتفاظ بالجهاز التدريبي بقيادة إغوافون.



وستلعب نيجيريا ضد غانا في مباراتي ذهاب وإياب حاسمتين يومي 23 و29 مارس آذار على بطاقة الظهور في كأس العالم 2022.

مادة اعلانية