يوفنتوس يعلن غياب القائد كيليني

قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن قائده جيورجيو كيليني سيغيب عن مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في ربلة الساق.
واستبدل المدافع البالغ من العمر "37 عاما" في الدقيقة 75 من فوز يوفنتوس 2-صفر على إيلاس فيرونا يوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب الدولي سيغيب حوالي ثلاثة أسابيع.
وبذلك لن يشارك كيليني ضد ساسولو في دور الثمانية لكأس إيطاليا الخميس، بالإضافة لمباريات أتلانتا وتورينو وإمبولي في الدوري والمواجهة الأوروبية ضد فياريال.
وشارك كيليني في 16 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
يوفنتوس يهزم هيلاس فيرونا بلاعبيه الجديدينحقق يوفنتوس فوزاً هاماً على نظيره هيلاس فيرونا بفضل صفقتيه الجديدتين الصربي دوشان فلاهوفيتش والسويسري دينس زكريا.واستغل يوفنتوس خسارة أتالانتا ... رياضة عالمية
-
فلاهوفيتش يكشف سر تفضيله الانتقال إلى يوفنتوسكشف المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، أن عقلية يوفنتوس التي لا تعرف الاستسلام ساعدته في تجاهل العروض الخارجية والانتقال إلى تورينو.وانضم فلاهوفيتش (22 ... رياضة
-
توتنهام يتعاقد مع ثنائي يوفنتوستعاقد توتنهام هوتسبير مع ديان كولوسيفسكي ورودريغو بنتانكور من يوفنتوس يوم الاثنين في اليوم الأخير لفترة انتقالات يناير ضمن خطط المدرب أنطونيو كونتي ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية