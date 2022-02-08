يوفنتوس يعلن غياب القائد كيليني

قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن قائده جيورجيو كيليني سيغيب عن مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في ربلة الساق.



واستبدل المدافع البالغ من العمر "37 عاما" في الدقيقة 75 من فوز يوفنتوس 2-صفر على إيلاس فيرونا يوم الأحد.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب الدولي سيغيب حوالي ثلاثة أسابيع.



وبذلك لن يشارك كيليني ضد ساسولو في دور الثمانية لكأس إيطاليا الخميس، بالإضافة لمباريات أتلانتا وتورينو وإمبولي في الدوري والمواجهة الأوروبية ضد فياريال.



وشارك كيليني في 16 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري.

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