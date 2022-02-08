"سبوتيفاي" ترعى برشلونة مقابل 280 مليون يورو

كشفت إذاعة (راك 1) الكاتالونية في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء أن برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم سوف يعلن عن توقيع عقد مع سبوتيفاي لرعاية قميص واستاد النادي.

ووفقا للتقرير، فإن برشلونة توصل لاتفاق بعقد رعاية لمدة ثلاث سنوات مع منصة سبوتيفاي لبث الموسيقى مقابل 280 مليون يورو (320 مليون دولار).

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وأضاف التقرير أن الصفقة ستسفر عن ظهور شعار سبوتيفاي على قمصان لاعبي فريق الرجال ولاعبات فريق السيدات في برشلونة، بينما ستكون الشركة أول من يرعى استاد كامب نو الشهير، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء.

وترعى شركة راكوتن اليابانية للتجارة الإلكترونية قمصان فريق برشلونة للرجال منذ 2017، بينما أصبحت شركة ستانلي بلاك أند ديكر الراعية لقميص برشلونة للسيدات في 2018.