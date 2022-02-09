أليغري يعترف: يوفنتوس خرج من سباق الفوز بالدوري

أقر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الأربعاء بأن فريقه خارج سباق التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رغم صفقاته الضخمة في يناير الثاني، مشددا على التركيز في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي بجانب كأس إيطاليا.

وبدأ فريق السيدة العجوز الموسم بشكل باهت لكن فوزه 2-صفر على فيرونا بهدفي الوافدين الجديدين دوسان فلاهوفيتش ودينيس زكريا يوم الأحد صعد به للمركز الرابع ما أثار تكهنات حول دخوله الصراع على اللقب متأخرا.

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ويبتعد يوفنتوس بفارق ثماني نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، الذي تتبقى له مباراة، وسيخوض مواجهة قوية أمام أتالانتا الذي يتأخر عنه بنقطتين يوم الأحد.

وأبلغ أليغري مؤتمرا صحفيا: عاد الحماس بعد مباراة فيرونا وهذا جيد لكن لا يجب المبالغة، يجب أن نعمل وهدفنا إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والوصول لأبعد نقطة في الكؤوس.

وأضاف: إذا أردنا الحلم فهذا جيد لكنني لا أحب ذلك، نحن بعيدون عن الثلاثة الأوائل والفارق قد يصل إلى 11 نقطة مع إنتر، نحن في الخلف ومسيرتنا بالدوري متعلقة بالصراع مع أتالانتا من الآن وحتى نهاية الموسم.

وقبل الرحلة إلى بيرغامو يستضيف يوفنتوس منافسه ساسوولو في دور الثمانية بكأس إيطاليا يوم الخميس.

وواصل أليغري: يوم الخميس دور الثمانية والكأس من أهدافنا منذ بداية الموسم، نواجه ساسوولو الغاضب بعد خسارة 4-صفر من سامبدوريا بالدوري مطلع الأسبوع، يجب أن نلعب بجدية شديدة وهذا سيساعدنا قبل لقاء أتالانتا.