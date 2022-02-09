إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف بايرن

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، ثبوت إصابة جناح الفريق الشاب جمال موسيالا بفيروس كورونا.

ووفقا للنادي فإن موسيالا "18 عاما" يعزل نفسه في المنزل وأنه بصحة جيدة.

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وكان موسيالا بين عدد من لاعبي بايرن الذي اضطروا لدخول الحجر الصحي، مع نهاية العام الماضي، لأنه كان على تواصل عن قرب مع أحد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وذكرت تقارير أن موسيالا لم يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، ومع ذلك منذ ذلك الحين ذكرت تقارير أخرى أنه تم تطعيمه.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب أندية الدوري الألماني بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه، ويلتقي مع بوخوم يوم السبت المقبل.