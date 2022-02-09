إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف بايرن

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، ثبوت إصابة جناح الفريق الشاب جمال موسيالا بفيروس كورونا.
ووفقا للنادي فإن موسيالا "18 عاما" يعزل نفسه في المنزل وأنه بصحة جيدة.
مادة اعلانية
وكان موسيالا بين عدد من لاعبي بايرن الذي اضطروا لدخول الحجر الصحي، مع نهاية العام الماضي، لأنه كان على تواصل عن قرب مع أحد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وذكرت تقارير أن موسيالا لم يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، ومع ذلك منذ ذلك الحين ذكرت تقارير أخرى أنه تم تطعيمه.
ويتصدر بايرن جدول ترتيب أندية الدوري الألماني بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه، ويلتقي مع بوخوم يوم السبت المقبل.
اقرأ أيضاً
-
بايرن يعبر لايبزغ ويبتعد بصدارة "البوندسليغا"قطع بايرن ميونخ خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي بفوزه على ضيفه لايبزغ 3 -2 يوم السبت في مباراة القمة ... رياضة
-
لاعبو بايرن ميونخ يطاردون ناغلسمان في أحلامهحتى أثناء نومه لا يستطيع المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، يوليان ناغلسمان، أن ينفصل عن عالم كرة القدم ومبارياتها.هذا ما صرح به ناغلسمان في مقابلة ... رياضة عالمية
-
زوله يبلغ بايرن ميونخ برفضه الاستمراركشف أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن المدافع الألماني نيكلاس زوله سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية