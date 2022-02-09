الاتحاد المصري يعلن تخفيض عقوبة كيروش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي (الكاف) خففت إيقاف مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش إلى مباراة واحدة، وانقضت العقوبة بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية.
كما ألغيت الغرامة ضد كيروش وكانت تبلغ عشرة آلاف دولار.
وعوقب المدرب البرتغالي بالإيقاف مباراتين بعد طرده خلال مواجهة الكاميرون بالدور قبل النهائي ليغيب عن الخسارة بالمباراة النهائية ضد السنغال بركلات الترجيح والتي شاهدها من المدرجات.
وبعد تخفيض العقوبة سيتمكن كيروش من قيادة مصر أمام السنغال أيضا الشهر المقبل في مباراتين بالمواجهة الفاصلة بتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.
ونال مدرب ريال مدريد والبرتغال السابق بطاقة حمراء بسبب احتجاجه على الحكم بكاري غاساما في مواجهة أصحاب الضيافة، وكان المدرب منفعلا من البداية.
وقال كيروش عقب المباراة إن غاساما كان متحفزا ضد مصر قبل حتى انطلاق المسابقة، وانتقد الكاف على قرار إسناد المباراة لهذا الحكم. وكان الاتحاد المصري أعلن قبل اللقاء أنه تقدم باحتجاج على تعيينه.
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