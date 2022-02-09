بسبب مبابي.. سان جيرمان يزاحم ريال مدريد على صفقة هالاند

كشفت تقارير صحافية في فرنسا أن النرويجي الدولي إرلينغ هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم هو المرشح المفضل لنادي باريس سان جيرمان في حال رحيل النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي عن نادي العاصمة الفرنسية في الصيف المقبل.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية يوم الأربعاء إن هناك محادثات جرت بين رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي ووكيل اللاعب مينو رايولا.
يذكر أن هالاند يمكنه أن يفسخ عقده مع دورتموند في الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو بموجب بند تخارج في العقد المفترض أن يستمر حتى 2024.
كان هالاند أعرب بعد مباراة دورتموند أمام فرايبورغ منتصف الشهر الماضي عن استيائه من طلب رئاسة النادي منه توضيح مستقبله مع النادي بحلول مارس المقبل.
وذكرت "ليكيب" أن هالاند يمكن أن يحل في سان جيرمان محل مبابي الذي يمكنه الانتقال إلى ناد آخر في الصيف في صفقة انتقال حر وترددت أقاويل حول احتمال انتقاله إلى الإسباني الملكي ريال مدريد، علما أن نادي العاصمة الإسبانية يرغب أيضا في الحصول على خدمات هالاند وفقا للتقارير.
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