تشيلسي يفلت من الهلال بصعوبة.. ويتأهل إلى النهائي

سجل تشيلسي بطل أوروبا هدفا في الشوط الأول ليفوز 1-صفر بصعوبة على الهلال بطل آسيا ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الأربعاء في أبوظبي.

وهز روميلو لوكاكو الشباك بعد 32 دقيقة من مسافة قريبة عقب خطأ دفاعي من ياسر الشهراني، وكان الهدف كافيا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للتغلب على منافسه السعودي وبلوغ المباراة النهائية ضد بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية.

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وكان الهلال الفريق الأفضل في الشوط الثاني، وحرم كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي موسى ماريغا ومحمد كنو من التسجيل بتدخلات جيدة.

لكن الفريق السعودي فشل في إدراك التعادل ليكتفي باللعب على المركز الثالث أمام الأهلي المصري بطل إفريقيا، الذي خسر أمام بالميراس في مباراة الدور قبل النهائي الأولى يوم الثلاثاء.