جوفينكو يعود إلى الدوري الإيطالي

أعلن سامبدوريا المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع سيباستيان جوفينكو في انتقال مجاني حتى نهاية الموسم.

وكان مهاجم يوفنتوس وتورونتو السابق (35 عاما) بدون فريق منذ ترك الهلال السعودي في أغسطس 2020.

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وقال سامبدوريا في بيان، إنه توصل لاتفاق مع جوفينكو، الذي خاض 23 مباراة دولية مع إيطاليا، حتى يونيو ليعود إلى بلاده بعد سبع سنوات منذ ترك تورينو للعب في كندا.

وجاء التعاقد مع جوفينكو بعد استبعاد هداف سامبدوريا مانولو غابياديني حتى نهاية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويقبع فريق المدرب ماركو غيامباولو في المركز 16 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط وسيحل ضيفا على ميلان صاحب المركز الثالث يوم الأحد.