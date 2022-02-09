رئيس السنغال يكرم المنتخب بعقارات وأرفع الأوسمة

منح الرئيس السنغالي، ماكي سال، جوائز مالية استثنائية وعقارات مميزة وأعلى أوسمة البلاد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع استمرار الاحتفال بإحراز لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد الفوز على مصر يوم الأحد الماضي.



وتوجت بالسنغال باللقب لأول مرة بعد محاولات استمرت 60 عاما، ما زاد من صخب الاحتفالات منذ الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي.



واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار من ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين في انتظار وصول أبطال إفريقيا. وسارت تشكيلة السنغال في حافلة مكشوفة بالشوارع للاحتفال مع المشجعين في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.



واقتربت السنغال مرتين من حصد اللقب الإفريقي، لكنها خسرت أمام الجزائر في نهائي 2019 وأمام الكاميرون في نهائي 2002.



واصطف المئات في الطرقات والشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي في دكار مساء الثلاثاء لتوجيه التحية الحارة للاعبين الفائزين.



ومنح سال اللاعبين أرفع الأوسمة وقال: بالإضافة إلى ذلك وللتعبير عن الامتنان، ونيابة عن الأمة، سينال اللاعبون وباقي أعضاء البعثة الرسمية مكافأة استثنائية لكل منهم تبلغ 50 مليون فرنك إفريقي (حوالي 87 ألف دولار) وقطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في دكار.



وأضاف الرئيس السنغالي أن كل شخص سينال أيضا قطعة أرض تبلغ مساحتها 500 متر مربع لإقامة منشأة تذكارية في ديامنياديو، وهو مركز اقتصادي وصناعي جديد على بعد حوالي 45 كيلومترا من دكار، وسيتم هناك افتتاح الاستاد الوطني الجديد في 22 فبراير الجاري.

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