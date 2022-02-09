كوفاسيتش: الهلال فريق رائع.. وليس لديه ما يخسره

وصف ماتيو كوفاسيتش، لاعب خط وسط تشيلسي، الهلال بالفريق المميز، مشيراً إلى أن الفريق الإنجليزي تأهل بصعوبة إلى نهائي كأس العالم للأندية.



وفاز تشيلسي بهدف دون مقابل على الهلال السعودي، مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الأربعاء، وتأهل لمواجهة بالميراس البرازيلي في النهائي، على أن يلعب الهلال أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وقال الدولي الكرواتي الذي حصل على نجومية اللقاء في مؤتمر صحافي بعد المباراة: سعداء بالوصول إلى النهائي، كانت مباراة صعبة ولم نتمكن من التكيف في الملعب لأن الخصم كان ممتازا، خسرنا كرات عديدة أمام الهلال، وقعنا في مأزق نوعا ما، لاسيما وأن الخصم لم يكن لديه ما يخسره ولعب بمجازفة كبيرة، وتمكنا من الحفاظ على التقدم وتحقيق الفوز.



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