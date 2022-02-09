كونتي: توتنهام مُلزم بشراء عقد روميرو

كشف أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، أن فريقه سيكون ملزما بشراء المدافع كريستيان روميرو في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة لعبه على سبيل الإعارة.



وانتقل روميرو إلى توتنهام قادما من أتالانتا في أغسطس الماضي، إذ أعلن النادي الإيطالي إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، وذكرت تقارير بريطانية أن ثمن شراء اللاعب يبلغ 50 مليون يورو إلى جانب خمسة ملايين يورو كحوافز إضافية.



وقال كونتي لوسائل إعلام قبل اللعب على أرضه ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء: إنه معار لكن سنكون ملزمين بشرائه، لقد اشتريناه، روميرو مثالي للدوري الإنجليزي. إنه يتحلى بقوة بدنية، ويتدخل في التوقيت المناسب ولديه شخصية جيدة عند الاستحواذ على الكرة. رغم أنه لاعب صغير في العمر، فإنه يملك خبرة جيدة.



ولم يلعب المدافع البالغ عمره 23 عاما في الدوري الإنجليزي منذ نوفمبر بعدما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب مع منتخب الأرجنتين.



وعاد روميرو إلى تشكيلة توتنهام خلال الفوز 3-1 على برايتون اند هوف ألبيون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي منذ أيام.



ويحتل توتنهام المركز السابع في الدوري برصيد 36 نقطة من 20 مباراة.

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