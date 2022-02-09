مساعد توخيل: شعرنا بالتوتر أمام الهلال.. وطلبت من اللاعبين الهدوء

أكد زولت لوف، مساعد توماس توخيل مدرب تشيلسي، أن الفريق الإنجليزي تأهل بصعوبة إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال بهدف دون مقابل، مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقال زولت لوف في المؤتمر الصحافي الذي عقب المباراة: بذلنا قصارى جهدنا أمام الهلال، كان لدينا بعض التوتر في البداية ولم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا، كان هناك نقص في التناغم، ولكن نحن كافحنا حتى ننتصر ونصل إلى النهائي، وهذه البطولة مهمة جدا بالنسبة للنادي وللاعبين.



وأضاف مساعد المدرب: تحدثنا مع توخيل بين الشوطين، وطلبنا من اللاعبين الهدوء والبحث عن الحلول السهلة حتى لا يفقدوا الكرة كثيرا.



وغاب المدرب الألماني توماس توخيل عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث لم يسافر مع تشيلسي إلى الإمارات.

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