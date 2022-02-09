مواجهة ريال مدريد تثير ميسي.. وراموس مذهول

أكدت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كشف عن سعادته الشديدة بمواجهة ريال مدريد في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما تم إعادة القرعة التي كانت قد وضعت في المرة الأولى باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد، ونادي العاصمة الإسبانية أمام بنفيكا البرتغالي.

وبحسب تقرير صحيفة "ABC" الإسبانية، كانت غرفة ملابس باريس سان جيرمان سعيدة للغاية بنتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا التي وضعتهم أمام ريال مدريد، وأضافت الصحيفة: تركت نتيجة القرعة العديد من المشاعر، الفرح والسعادة، بين اللاعبين، وكانت التعليقات في غرفة الملابس بأنهم سيقومون بهزيمة ريال مدريد، وكان ليونيل ميسي الأكثر سعادة بالمواجهة، ويرى الأرجنتيني أن مباراتي ريال مدريد أفضل مناسبة لاستعادة بريقه والاقتراب من حلمه بتحقيق دوري الأبطال للمرة الخامسة، ومعادلة رقم كريستيانو رونالدو.

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وواصل التقرير: لكن سيرجيو راموس، مدافع الفريق، تفاجأ برد فعل زملائه، لسببين لأن آخر ما أراده راموس هو اللعب ضد فريقه السابق، كما أنه لم يفهم سبب سعادة اللاعبين في غرفة الملابس لاسيما وأنهم سيلعبون أمام ريال مدريد الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ثقة لاعبي باريس سان جيرمان جاءت بناء على قناعتهم بأن هذا الموسم هو عامهم، بعد الوصول إلى نهائي 2020 ونصف نهائي 2021، كما أن وجود ميسي مع مبابي ونيمار يجعلهم متفائلين للغاية.