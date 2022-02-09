نيوكاسل يقسو على إيفرتون.. ويونايتد يتعادل مع بيرنلي

فرض فريق بيرنلي التعادل 1 - 1 على ضيفه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز نيوكاسل على ضيفه إيفرتون 3 - 1 ووست هام على ضيفه واتفورد 1 - صفر.

مادة اعلانية

وعلى ملعب تيرف مور تقدم مانشستر بهدف الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة 18 ثم تعادل غاي رودريغيز لبيرنلي في الدقيقة 47.

ورفع مانشستر رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس مقابل 14 نقطة لبيرنلي في المركز الأخير.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، قلب نيوكاسل تأخره بهدف أمام إيفرتون إلى فوز مثير بثلاثية ليغادر منطقة الهبوط.

وتقدم إيفرتون بهدف عكسي في الدقيقة 36 سجله جمال لاسيليس بالخطأ في مرماه لكن بعد دقيقة واحدة فقط تعادل نيوكاسل بهدف بنيران صديقة أحرزه ميسون هولغيت بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني سجل ريان فراسير ثاني أهداف نيوكاسل في الدقيقة 56 ثم أحرز كيران تريبير الهدف الثالث في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى استاد لندن الأولمبي قاد جارود بوين فريقه ويستهام للفوز على ضيفه واتفورد بهدف سجله في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد ويستهام إلى 40 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد واتفورد عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.