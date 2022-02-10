أنطونيو يدافع عن زوما: هل ركل القطة أسوأ من العنصرية؟

انتقد ميكائيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد الداعين لطرد زميله في الفريق كيرت زوما بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يسيء معاملة قطة متسائلا هل ما فعله اللاعب الفرنسي أسوأ من المدانين في حوادث عنصرية.

وأنهت أديداس شراكتها مع زوما ويعيد الرعاة النظر في عقودهم مع وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانتقلت رعاية قطتي المدافع الفرنسي إلى جمعية (آر.إس.بي.سي.ايه) للرفق بالحيوان مع استمرار تداعيات الفيديو المسيء.



وأظهر الفيديو، الذي صوره إيوان شقيق زوما وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مدافع وست هام وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض. وشوهد أيضا وهو يصفع الحيوان ويقذفه بحذاء قبل أن يطارده في المنزل.



وقال المهاجم الجاميكي أنطونيو إنه لا يتغاضى عن أفعال زوما لكنه تساءل عن سبب حصول المدانين في حوادث عنصرية على فرصة ثانية لمواصلة مسيرتهم بعد قضاء عقوبة إيقاف بينما يخسر زوما مستقبله.



وأضاف أنطونيو لمراسل شبكة "سكاي سبورتس": لدي سؤال لك. هل تعتقد أن ما فعله أسوأ من العنصرية؟ أنا لا أتغاضى عن أي شيء قام به، لا أتفق مع ما فعله على الإطلاق.



وواصل: لكن هناك أشخاص أدينوا وتم القبض عليهم بسبب العنصرية ولعبوا كرة القدم بعد ذلك. حصلوا على عقوبة ثماني مباريات ، لكن الناس الآن يطالبون بطرد زوما ليفقد مصدر دخله الوحيد، أطرح فقط هذا السؤال على الجميع: هل ما فعله أسوأ من المدانين في حوادث عنصرية؟.



وتم إيقاف لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق ثماني مباريات وتغريمه 40 ألف جنيه إسترليني بسبب إساءة عنصرية لمدافع مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا في 2011.



وقال وست هام إن زوما مدافع تشيلسي السابق تم تغريمه بأقصى مبلغ ممكن، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الغرامة كانت راتب أسبوعين.

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ووافق المدافع البالغ من العمر 27 عاما على الغرامة التي سيتم التبرع بها لجمعيات الرفق بالحيوان.



وقال النادي اللندني وست هام يونايتد يمكن أن يؤكد أن النادي يدعم تحقيق (آر.إس.بي.سي.إيه) في تصرفات كيرت زوما في الفيديو الذي تم تداوله على الإنترنت هذا الأسبوع.



وزاد: كيرت يشعر بالندم الشديد، ومثله مثل أي شخص في النادي يتفهم تماما عمق الشعور المحيط بالواقعة والحاجة لاتخاذ إجراء.



ورغم الغضب واسع النطاق الذي تسبب فيه الفيديو، لعب زوما أساسيا في فوز وست هام 1-صفر على واتفورد يوم الثلاثاء.



وبرر المدرب ديفيد مويز إشراك زوما بعد المباراة. وفي حين قال مويز إنه عاشق للحيوانات وأبدى خيبة أمله من تصرفات لاعبه، قال مدرب وست هام كانت مهمتي هي محاولة قيادة وست هام للفوز، وإشراك أفضل فريق من أجل تحقيق ذلك.



لكن شركة فيتاليتي للتأمين والاستثمار، وهي أحد رعاة وست هام، قالت إنها ستعلق رعايتها للنادي بأثر فوري، وأضافت: نشعر بخيبة أمل كبيرة من الحكم الذي أصدره النادي ردا على هذه الواقعة، ولذلك نعلق رعايتنا لوست هام يونايتد بأثر فوري. سنتعاون الآن بصورة أكبر مع النادي لفهم الإجراءات التي سيتخذها لمعالجة الوضع.



واستبعدت شركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية زوما، الذي اعتذر هو وشقيقه عن تصرفاتهما، من قائمة اللاعبين الذين ترعاهم.



وقالت الشركة في بيان: لقد انتهينا من تحقيقنا ويمكننا أن نؤكد أن كيرت زوما لم يعد رياضيا متعاقدا مع أديداس.



وقالت شركة إكسبرينس كيسيمي، وهي أحد رعاة وست هام أيضا، إنها تعيد النظر في شراكتها مع النادي.



وأضافت شركة السياحة التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها إنها محبطة من مشاركة زوما في المباراة.