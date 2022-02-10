غوارديولا: سيتي ليس أفضل فريق في العالم

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه ليس الأفضل في العالم حتى بعد تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه عقب الفوز 2-صفر على برنتفورد يوم الأربعاء.
وانتصر سيتي بفضل هدفي رياض محرز وكيفن دي بروين بواقع هدف في كل شوط ليحافظ سيتي على سجله الخالي من الهزيمة في 14 مباراة في الدوري متقدما على ليفربول الذي يلعب ضد ليستر سيتي يوم الخميس ويملك مباراة أخرى مؤجلة.
وأبلغ غوارديولا الصحفيين: لسنا أفضل فريق في العالم. أفضل فريق هو تشيلسي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أو ريفر بليت الأرجنتيني. أهم شيء هو فوزنا بالمباراة وسنواجه نوريتش سيتي بعد ثلاثة أيام وسنحاول تحقيق الفوز أيضا. لست مهتما بالأحاديث بشأن الأفضل في العالم. سأكون سعيدا بمحاولة اللعب بشكل أفضل في كل مباراة. وفي النهاية سنعرف كل شيء.
وقاد المدرب الإسباني سيتي إلى لقب الدوري في ثلاث مناسبات منذ توليه المسؤولية في 2016 لكنه لم يفز بلقب دوري الأبطال رغم بلوغ النهائي في العام الماضي.
وتابع غوارديولا: نحن في موقف جيد ووصلنا إلى 60 نقطة. يجب علينا التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل لأن هذا هو أهم هدف ثم المنافسة على اللقب. هذا كل ما أريده.
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