مانشستر سيتي يعود إلى الانتصارات بثنائية في برينتفورد

قدم مانشستر سيتي خطوة جديدة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والرابع في المواسم الخمسة الأخيرة، عقب فوزه "السهل" 2 - صفر على ضيفه برينتفورد، يوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ساوثهامبتون على مضيفه توتنهام هوتسبير 3 - 2، وتعادل نورويتش سيتي 1 - 1 مع ضيفه كريستال بالاس.

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وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 1 - 1 مع مضيفه ساوثهامبتون، إلى 60 نقطة من 24، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقا بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي خاض 22 لقاء حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي، عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما تلقى خسارته الـ13 في المسابقة خلال الموسم الحالي والخامسة على التوالي.