ميلان يكتسح لاتسيو ويضرب موعداً مع إنتر

اكتسح ميلان ضيفه لاتسيو 4 - صفر، يوم الأربعاء، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.
وضرب ميلان موعدا مع غريمه التقليدي إنتر ميلان في الدور قبل النهائي، والذي كان قد حسم تأهله للدور ذاته بعد فوزه أمس على روما 2 - صفر.
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وتقدم ميلان عن طريق رافائيل لياو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف أوليفير جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 41.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل جيرو الهدف الثاني له والثالث لميلان، قبل أن يختتم فرانك كيسي رباعية فريقه في الدقيقة 79.
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