نيمار يعزز صفوف باريس قبل مواجهة ريال مدريد

خاض النجم البرازيلي نيمار حصة تدريبية مع فريقه باريس سان جيرمان، يوم الخميس، وبات لديه فرصة للمشاركة في مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني.

ولم يشارك نيمار، الدولي البرازيلي، مع باريس سان جيرمان منذ 28 نوفمبر الماضي، بعدما تعرض للإصابة في أربطة الكاحل الأيسر في المباراة التي فاز بها الفريق على سانت إتيان 3 - 1.

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ولم يشارك النجم البرازيلي "30 عاما" ، الذي كان من المقرر أن يغيب عن الفريق لمدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع، في أخر 12 مباراة للفريق الفرنسي.

غير أنه حقق تقدما ملحوظا في برنامجه التدريبي للتعافي، ليشارك في جزء من تدريب الفريق استعدادا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي.

واستبعد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق، نيمار من قائمة باريس لمباراة يوم الجمعة، لكن قرار مشاركته في أي جزء من مواجهة ريال مدريد سيتم اتخاذه في الاسبوع المقبل.

وقال مدرب باريس في مؤتمر صحفي قبل مباراة رين: إنه لاعب عظيم يسعى للمشاركة في المباريات الكبيرة، لكنه تعرض لإصابات قبل ذلك.

وأضاف:أنه يتحلى بالنضج الكافي الذي يمكنه من التعامل مع هذا النوع من المواقف، التي يستغلها لإخراج أفضل ما لديه.

وتابع بوكيتينو: سننتظر ونقرر في الأيام القليلة المقبلة إذا ما كان سيشارك معنا يوم الثلاثاء.

وكافح نيمار للوصول إلى أعلى مستوياته قبل غيابه للإصابة، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها في 14 مباراة خاضها مع الفريق في كل البطولات هذا الموسم.