أنشيلوتي يكشف جاهزية بنزيمة

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن النادي لن يتعجل عودة كبير هدافيه كريم بنزيمة من إصابة عضلية وبالتالي سيغيب المهاجم عن مواجهة فياريال مطلع الأسبوع بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وسجل اللاعب الفرنسي 17 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم مع ريال المتصدر لكنه لم يلعب منذ إصابته في التعادل 2-2 مع إلتشي الشهر الماضي.



وسيحل فريق المدرب أنشيلوتي ضيفا على فياريال يوم السبت ويتفوق بست نقاط على أشبيلية الثاني بينما سيبقى بنزيمة في مدريد لمواصلة برنامج إعادة التأهيل استعدادا لمباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام باريس سان جيرمان.



وقال أنشيلوتي: أولا وقبل كل شيء صحة اللاعب تأتي في المقام الأول. إذا لعب بنزيمة ضد باريس سان جيرمان فسيكون ذلك بسبب عدم وجود مخاطر. سنقيم حالته. ما زال أمامنا أربعة أيام. نشعر بالتفاؤل إزاء حالته لكننا لن نقرر أي شيء قبل يوم الأحد أو الاثنين.



لكن غاريث بيل سيكون لائقا لخوض مباراة فياريال. ولم يلعب الدولي الويلزي أي مباراة منذ المشاركة مع بلاده في الفترة الدولية في نوفمبر الماضي لكن أنشيلوتي قال إنه قد يشارك أمام فياريال بقيادة أوناي إيمري.



وأضاف: يبدو أنه جاهز للعب. عندما أدفع به في المباريات أثق أنه سيفعل المطلوب منه. ربما يقول بعض الناس لماذا لا أستخدمه كثيرا وأنا أفهم ذلك، لكنه يبدو جاهزا. في آخر 15 يوما أو نحو ذلك كان يبدو في كامل التركيز والجاهزية.



وسيغيب المدافع فيرلان مندي أيضا لكن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور سيعود بعد الإيقاف.

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