كلوب: لا نملك فرصة اللحاق بمانشستر سيتي

كال يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح للكولومبي لويس دياز بعد تألقه في مشاركته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الفوز 2-صفر على ليستر سيتي يوم الخميس، ويرى المدرب الألماني أن اللاعب يبدو كأنه يلعب مع فريقه منذ زمن.



وانضم دياز إلى ليفربول قادما من بورتو البرتغالي في نهاية يناير وشارك لأول مرة مع الفريق الإنجليزي كبديل في الفوز على كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي.



وكان كلوب معجبا بما يكفي باللاعب الكولومبي لمنحه الفرصة منذ البداية أمام ليستر وأظهر دياز البالغ عمره "25 عاما" إمكاناته ويبدو أنه إضافة كبيرة للفريق.



وقال كلوب: عندما شاهدناه مع بورتو تحدثنا عن أننا نريده أن يلعب معنا بالطريقة ذاتها. فوق كل ذلك إنه لاعب ذكي وبالتأكيد شاهد مباريات عديدة لليفربول. في المعتاد لا نرهق اللاعبين بالمعلومات في الأسبوع الأول ولا نبلغهم كل ما نريده منهم، نجعلهم فقط يلقون نظرة وعندما تابعناه في التدريب بدا كأنه يلعب معنا منذ فترة.



وهز ديوغو جوتا الشباك مرة في كل شوط ليفوز ليفربول على ليستر ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى تسع نقاط.



وأضاف كلوب: لا أعتقد أننا في موقف للضغط على سيتي حقا. لكن هذا ليس مهما في الوقت الحالي. لا أعتقد أننا نملك فرصة للحاق بسيتي. هل هذا يعني أننا لن نحاول؟ أولا وأخيرا يجب علينا الفوز بمبارياتنا فهذا النادي كبير.



وتابع: كان من المهم أن نفوز الليلة إذ إننا لا نحاول اللحاق بسيتي فقط بل نريد الابتعاد عن الأندية التي تطاردنا.

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