هدف عكسي يقود يوفنتوس إلى نصف نهائي الكأس

انتزع فريق يوفنتوس بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما تغلب على ساسولو 2 - 1 مساء الخميس في ختام منافسات دور الثمانية للبطولة.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة ثم تعادل ساسولو بهدف سجله حامد جونيور تراوري في الدقيقة 24 .

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وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، جاء هدف الفوز ليوفنتوس وسجله روان تريسولدي لاعب ساسولو بالخطأ في مرمى فريقه.

ويلتقي يوفنتوس في الدور قبل النهائي، فيورنتينا الذي تأهل بالفوز على أتلانتا 3 - 2 في وقت سابق من مساء الخميس، بينما تجمع المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين ميلان وإنتر ميلان.

وافتتح كريستوف بيونتيك التسجيل لفيورنتينا من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة ثم تعادل أتلانتا بهدف للاعب دافيد زاباكوستا في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني، تقدم أتلانتا بهدف سجله جيريمي بوجا في الدقيقة 56، لكن فيورنتينا قلب الموازين لصالحه وحسم المباراة وبطاقة التأهل بهدفين سجلهما بيونتيك ونيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقتين 71 و90 .

وشهدت المباراة إهدار بيونتيك فرصة التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 70 كما شهدت طرد زميله لوكاس مارتينيز كوارتا في الدقيقة 79 .