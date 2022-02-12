أليغري: مباراة أتالانتا مهمة في صراع "الأبطال"

كشف ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم السبت أن مواجهة أتالانتا مهمة في الصراع على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إذ تفصل نقطة واحدة بين الفريقين في المنافسة على آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم يوفنتوس على أتالانتا في الترتيب الأسبوع الماضي لكن تتبقى مباراة لفريق المدرب جيان بييرو غاسبيريني.

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ويلتقي الفريقان يوم الأحد في بيرغامو عقب نتائج متناقضة في دور الثمانية بكأس إيطاليا وسط الأسبوع حيث نجح يوفنتوس في تخطي ساسولو بينما خرج أتالانتا على يد فيورنتينا.

وأبلغ أليغري مؤتمرا صحفيا "غدا مواجهة مباشرة على المركز الرابع. إنها مهمة لكنها ليست حاسمة لأن الطريق لا يزال طويلا".

وأضاف "ستكون مباراة صعبة لأن أتالانتا أظهر في السنوات الأخيرة أنه يمكنه المنافسة على مراكز القمة ولعب في دوري الأبطال لثلاث سنوات".

وتابع "سيكون غاضبا جدا بعد الخروج من الكأس ونحتاج لأداء يتضمن التركيز الشديد والقوة البدنية والخططية لتحقيق نتيجة جيدة".

وأشعل الوافد الجديد دوسان فلاهوفيتش، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري، الحماس في يوفنتوس الذي يخوض موسما محبطا.

وأحرز المهاجم الصربي هدفا في مباراته الأولى أمام فيرونا وسدد كرة غيرت اتجاهها إلى الشباك في دور الثمانية بالكأس يوم الخميس وأظهر مؤشرات مشجعة على تعاونه مع باولو ديبالا.

وواصل أليغري "كان يوفنتوس يفتقد لاعبا بقدرات فلاهوفيتش، كل فرد يستفيد من وجود نقطة ارتكاز وليس ديبالا فقط. نعمل بحماس مختلف لكننا لم نحقق شيئا حتى الآن ويجب العودة بنتيجة جيدة أمام أتلانتا وبعدها نفكر في لقاء تورينو يوم الجمعة ثم في دوري الأبطال. يجب أن نفكر في كل مباراة في وقتها. إنها لحظة فارقة بالموسم وهذا وقت الأفعال وليس الأقوال".