إطلاق اسم ماني على استاد في السنغال

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة أن مهاجم ليفربول ساديو ماني سيطلق اسمه على استاد في مسقط رأسه سيديو عقب قيادة السنغال للتتويج بلقبها الأول في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



وكان ماني (29 عاما) من نجوم البطولة في الكاميرون وسجل ركلة الترجيح الأخيرة في الفوز على مصر في النهائي.



واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار يوم الاثنين في انتظار الفريق البطل للاحتفال باللقب بينما أهدى رئيس السنغال ماكي سال اللاعبين أموالا وقطعا من الأراضي ومنحهم أعلى وسام بالدولة.



وأبلغ عبد الله ديوب رئيس بلدية المدينة منصة "ليرال": ماني شرف السنغال ومنطقة سيديو وكل ولاية كازامانس. أود إطلاق اسم ساديو ماني على استاد سيديو للتعبير عن تقدير كل أبناء المنطقة للرجل الذي جعل كل الانسانية تعرف منطقتنا. يستحق ساديو ماني حقا هذه الهدية.



وتقع سيديو جنوب غرب السنغال ويقطنها أقل من 25 ألف شخص وذاع صيتها بعد تألق ماني في ليفربول ومنتخب السنغال. ومن المقرر أن يكتمل بناء الاستاد الذي سيحمل اسمه في 2023.

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