إنتر يواصل تعثراته بالتعادل مع نابولي

تعادل فريق إنتر ميلان مع مضيفه نابولي 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز لاتسيو على بولونيا 3 - صفر.
وتقدم لورنزو إنسيني لنابولي في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل إنتر ميلان عن طريق إدين دجيكو في الدقيقة 47. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام نابولي الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية، فاز فريق لاتسيو على ضيفه بولونيا 3 - صفر. وسجل أهداف لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء وماتيا زاكياني (هدفان) في الدقيقتين 53 و63.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بولونيا عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.
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