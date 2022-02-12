بوخوم يعرض بايرن لخسارة قاسية

تلقى بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم خسارة مفاجئة 4-2 أمام مضيفه بوخوم الذي أحرز جميع أهدافه في الشوط الأول يوم السبت.
وكان بايرن أحرز 68 هدفا في الدوري هذا الموسم وهو رقم قياسي عند هذه المرحلة من الموسم لكن بوخوم كان الطرف الأفضل.
وتقدم بايرن في الدقيقة التاسعة بواسطة وجه مألوف إذ رفع روبرت ليفاندوفسكي رصيده إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم وبدا الفريق في طريقه لفوز سهل.
وبعد ذلك بأقل من خمس دقائق أدرك كريستوفر أنتوي-أدجي التعادل ليعيد فريقه بوخوم إلى المباراة قبل أن يحرز يورغن لوكاديا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38.
وأضاف كريستيان غامبوا الهدف الثالث بتسديدة مذهلة في الدقيقة 40 ثم أكمل جيريت هولتمان الرباعية قبل دقيقة واحدة من الاستراحة وسط انهيار بايرن.
وقلص ليفاندوفسكي الفارق قبل ربع ساعة من النهاية لكنه لم يكن كافيا لفريق المدرب يوليان ناغلسمان حيث حافظ بوخوم على فوز للذكرى.
ولن تؤثر الهزيمة الرابعة لبايرن في الدوري هذا الموسم على صدارته إذ ما يزال يبتعد بتسع نقاط عن بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب ويسعى لحصد لقبه العاشر على التوالي. وبقي بوخوم في المركز 11 وله 28 نقطة.
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