فياريال يعثر ريال مدريد ويقدم هدية لإشبيلية

تعادل فريق ريال مدريد مع مضيفه فياريال سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل قادش مع سلتا فيغو بذات النتيجة.

وفشل الريال وفياريال في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع الريال رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع فياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.

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وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض فياريال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الريال لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم محاولات فياريال الهجومية منذ بداية اللقاء ولكنه فشل في اختراق دفاع الريال لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وكاد فياريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18 عندما لعبت كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى وصلت إلى أرنوت غروينفيلد داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرة الأولى لتصطدم بقدم ديفيد ألابا قبل أن ترتد إلى غروينفيلد مرة أخرى الذي سددها باتجاه المرمى لكنها اصطدمت بأسفل القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا.

بعد تلك الهجمة فرض فياريال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الريال لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة. وباستثناء بعض المناوشات الهجومية لفريق فياريال إلا أنه لم تكن هناك خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب مرة أخرى.

وبمرور الوقت حاول الريال مجاراة فياريال هجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكنه فشل في اختراق دفاع فياريال وكانت أغلب محاولاته تسديدات من خارج منطقة الجزاء ولكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى جيرونيمو رولي، حاري فياريال، حيث كان أغلبها إما بعيدة عن المرمى او تصطدم بالمدافعين.

وأنقذ تيبو كورتوا، الريال، من تلقي الهدف الأول في الدقيقة 38 عندما سدد ألبيرتو مورينو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن كورتوا تصدى للكرة قبل أن يشتتها الدفاع. وكاد الريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 42 عندما مرر كاسيميرو كرة طولية خلف مدافعي فياريال لتصل إلى غاريث بيل الذي انفرد بالحارس رولي وسدد الكرة لحظة خروج الحارس لكنه تصدى لها. ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الريال من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فياريال لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة. وكاد الريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 56 عندما استلم غاريث بيل الكرة على حدود منطقة جزاء فياريال وسدد كرة قوية لمسها الحارس رولي بأطراف أصابعه لنصدك بالعارضة قبل أن تخرج لركلة ركنية لم تستغل. وكاد الريال أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 64 عندما مرر فينيسيوس جونيور كرة بينية إلى غاريث بيل ليصبح في مواجهة رولي حيث سدد الكرة باتجاه المرمى لتلمس يد رولي قبل أن يبعدها المدافعون قبل أن تعبر خط المرمى. بعد تلك الهجمة نشط فريق فياريال هجوميا قليلا وبادل الريال للهجمات ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى أحدهما الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع التي كادت تشهد تسجيل الريال لهدف التقدم عندما انفرد لوكا يوفيتش بالحارس رولي ليلعبها من فوق الحارس المتقدم لكن كرته اصطدمت بالعارضة لترتد إلى ناتشو فرنانديز الذي قابلها بتسديدة لكن سيرج أورييه أبعدها من على خط المرمى. ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين قادش وضيفه سلتا فيغو ورفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع الثاني رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.