ألافيس يوقف انتفاضة فالنسيا ويهزمه بثنائية

اقتنص ديبورتيفو ألافيس انتصاره الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم منذ ما يقرب من 3 أشهر ونصف الشهر، عقب فوزه المثير 2 - 1 على ضيفه فالنسيا يوم الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.
وارتفع رصيد ألافيس إلى 20 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان، في حين توقف رصيد فالنسيا، الذي حصد نقطتين فقط من لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر. وبادر ألافيس بالتسجيل عن طريق مامادو لوم نداي في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل غونزالو غيديس لمصلحة فالنسيا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.
ومنح خوسيلو النقاط الثلاث لمصلحة ألافيس، بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.
ويرجع آخر انتصار لفريق ألافيس قبل لقاء اليوم إلى السادس من نوفمبر الماضي، حينما تغلب على ليفانتي بالنتيجة ذاتها ضمن المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.
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