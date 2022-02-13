فقير يقرب بيتيس من حلم "الأبطال" برباعية ليفانتي

أبقى ريال بيتيس مفاجأة الموسم على آماله في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل معززاً مركزه الثالث بفوز مثير 4-2 على مضيفه ليفانتي يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ووجد بيتيس نفسه تحت الضغط بعدما حقق أتلتيكو مدريد الرابع فوزًا مجنونًا 4-3 على ضيفه خيتافي يوم السبت مقلصًا الفارق إلى نقطة قبل أن يعيده النادي الأندلسي الى أربع نقاط بفضل ثنائية للفرنسي نبيل فقير، علمًا أن نادي العاصمة يملك مباراة مؤجلة.

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وعاد ريال بيتيس الى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام فياريال في المرحلة الماضية وبات في رصيده 43 نقطة على بعد سبع نقاط من إشبيلية الثاني و11 من ريال مدريد المتصدر، وخمس عن برشلونة الخامس الذي يلعب لاحقًا مع مضيفه إسبانيول في ديربي كاتالونيا.

وكاد أن يفرط فريق المدرب الارجنتيني مانويل بيليغريني بالفوز بعدما تقدم بثلاثية نظيفة قبل أن يجد نفسه أمام نتيجة 3-2، إلا أن فقير حسم النتيجة بهدف رابع.

وكان اللاعب الجزائري الاصل افتتح التسجيل في المباراة بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، ارتدت من ظهر أحد المدافعين لتخدع الحارس وتتابع طريقها الى الشباك (29).

وسجل إدغار غونزاليس الهدف الثاني للفريق الأندلسي عندما وصلته الكرة أمام باب المرمى من ركنية تابعها سهلة في الشباك (29)، قبل أن يضيف البرتغالي ويليام كارفالو الثالث بتسديدة من مشارف المنطقة بيمناه زاحفة الى يسار الحارس داني كارديناس (42). وقلص داني غوميس الفارق قبل الاستراحة بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (43).

وأشعل غوميس بداية الشوط الثاني بتقليصه الفارق الى 3-2 عندما سدد خورخي دي فروتوس الكرة من زاوية ضيقة على الجهة اليمنى، فشل الحارس البرتغالي روي سيلفا في التعامل معها لتصل الى زميله على خط المرمى نكزها الى داخله (43). إلا أن فقير حسم الامور بهدف رابع من ضربة ثابتة رائعة أسكنها الى يسار الحارس (49).

وطرد روبرتو سولدادو في الدقيقة 74 من جانب أصحاب الارض لخطأ قاس على كارفالو. وحقق ألافيس فوزًا مهمًا 2-1 على ضيفه فالنسيا في مسعاه للخروج من منطقة الهبوط بهدفي السنغالي مامادو لوم (14) وخوسيلو (76 من رجلة جزاء)، فيما أحرز البرتغالي غونزالو غويديش هدف "الخفافيش" من علامة الجزاء أيضًا (62).

ورفع ألافيس رصيده الى 20 نقطة في المركز الثامن عشر مقابل 30 لفالنسيا الثاني عشر الذي بقي من دون فوز للمباراة السادسة تواليًا في الدوري. ويلعب لاحقًا أيضًا ريال سوسييداد السابع مع ضيفه غرناطة.