فوز صعب لأتلتيكو على خيتافي

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه خيتافي 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما مساء سبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أهداف أتلتيكو مدريد أنخل كوريا (هدفين) في الدقيقتين 20 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وماثيوس كونيا في الدقيقة 27 وماريو هيرموسو في الدقيقة 89، فيما سجل هدفي خيتافي بورخا مايورال في الدقيقة 30 وإنيس أونال (هدفين) في الدقيقتين 37 و42 من ركلتي جزاء. وأهدر لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة. وأنهى أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيليبي في الدقيقة 58.
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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد خيتافي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.
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