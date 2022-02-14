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أراوخو مدافع برشلونة يعتذر عن تصرفه أمام إسبانيول

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بيكيه إسبانيول أراوخو برشلونة
أراوخو أشار إلى هبوط إسبانيول نحو الدرجة الثانية

أراوخو مدافع برشلونة يعتذر عن تصرفه أمام إسبانيول

برشلونة - رويترز

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اعتذر رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن "تصرف مسيء" في التعادل 2-2 خارج ملعبه مع غريمه في المدينة نادي إسبانيول بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، قائلا إن التوتر في المباراة تسبب في هذه الواقعة.

وبدا أن أراوخو يوجه إشارة مسيئة لنيكو ميلامد لاعب وسط إسبانيول أثناء مغادرته الملعب في نهاية المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق.

وأظهرت لقطات أراوخو البالغ عمره 22 عاما، والذي كان على مقاعد البدلاء بعد استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة، وهو يصرخ في ميلامد ويشير له بيده ملمحا إلى أن إسبانيول ربما يهبط للدرجة الثانية بعد صعوده هذا الموسم.

وقال أراوخو على تويتر عقب المباراة: أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها الليلة. كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة يوم الأحد.

وزاد: أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

ويستضيف فريق المدرب تشافي منافسه نابولي في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

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