دانيلو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام أتالانتا

سجل دانيلو هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود يوفنتوس للتعادل 1-1 في ضيافة أتالانتا وينتزع نقطة ثمينة في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.
وهز اللاعب البرازيلي الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليلغي تقدم أتالانتا بتسديدة مذهلة من رسلان مالينوفسكي، حيث كان صاحب الأرض على أعتاب التقدم إلى المركز الرابع.
وأهدر الفريقان بعض الفرص للتسجيل، حيث تألق ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا وحرم دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد من التسجيل، بينما سدد هانز هاتيبور لاعب أتالانتا في العارضة.
وحافظ يوفنتوس على المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتالانتا خامس الترتيب، لكن فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني يملك مباراة واحدة مؤجلة.
-
هدف عكسي يقود يوفنتوس إلى نصف نهائي الكأسانتزع فريق يوفنتوس بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما تغلب على ساسولو 2 - 1 مساء الخميس في ختام منافسات دور ... رياضة عالمية
-
أليغري يعترف: يوفنتوس خرج من سباق الفوز بالدوريأقر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الأربعاء بأن فريقه خارج سباق التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رغم صفقاته الضخمة في يناير ... رياضة عالمية
-
يوفنتوس يعلن غياب القائد كيلينيقال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن قائده جيورجيو كيليني سيغيب عن مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال ... رياضة عالمية