سيتي يسعى لتأكيد هيمنته المحلية على حساب سبورتينغ

يسعى مانشستر سيتي إلى تأكيد هيمنته المحلية عندما يحل ضيفا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغرد سيتي خارج السرب في الدوري، إذ يتصدر بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه ليفربول، حيث يسير بثبات نحو اللقب الرابع في السنوات الخمس الأخيرة.

مادة اعلانية

ولم يخسر سيتي في الدوري منذ 30 أكتوبر الماضي، عندما سقط أمام مضيفه كريستال بالاس صفر-2.

ويبدو سيتي مرشحاً بقوة لتخطي عقبة سبورتينغ بالنظر إلى تشكيلته الزاخرة بالنجوم في مقدمتها البرتغاليون برناردو سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلو، الذين دافعوا عن ألوان الغريم بنفيكا، فضلا عن البلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز وجاك غريليش ورحيم سترلينغ صاحب هاتريك في مرمى نوريتش سيتي (4-صفر) السبت.

والتقى الفريقان في الدور ذاته لكن بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" موسم 2011-2012 وفاز سبورتينغ 1-صفر في لشبونة وخسر 2-3 في مانشستر ليواصل مشواره في المسابقة بفضل قاعدة الأهداف خارج القواعد والتي تم إلغاؤها اعتبارا من الموسم الحالي.