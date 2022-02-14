غوارديولا: قرار استمرار ستيرلنغ يتخذه النادي

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالمساهمة "الرائعة" للمهاجم رحيم سترلينغ مع الفريق هذا الموسم، مضيفا أن أي قرار حول مستقبل اللاعب الإنجليزي الدولي سيتخذه النادي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز سترلينغ ثلاثية في فوز سيتي 4-صفر على مضيفه نوريتش سيتي في الدوري يوم السبت، ليعزز حامل اللقب مسيرته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 12 مباراة.

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ويرتبط سترلينغ (27 عاما)، وهو هداف سيتي هذا الموسم بعشرة أهداف، بعقد مع النادي حتى يونيو 2023 لكنه قال في أكتوبر إنه يأمل في الرحيل واللعب خارج إنجلترا.

وأبلغ غوارديولا موقع سيتي على الإنترنت يوم الأحد: أعرف رحيم منذ ستة مواسم. أنا أعرفه جيدا. هذا الموسم كان متميزا في الأهداف وصناعتها ومساهمته مع الفريق.

وواصل: إذا أحصينا عدد المباريات التي خاضها منذ أصبحنا معا ستكون كثيرة للغاية. لقد كان لاعبا مهما. في المستقبل؟ لا أعرف ماذا سيحدث. النادي سيقرر.

وأضاف المدرب الإسباني: أعطي النادي رأيي، لكن النادي يتخذ القرار دائما.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، متقدما بتسع نقاط على ليفربول الذي تتبقى له مباراة إضافية.

ويلعب فريق غوارديولا خارج ملعبه ضد سبورتنغ لشبونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.