نيوكاسل يتعرض إلى ضربة موجعة

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن الظهير الأيمن كيران تريبيير سيغيب لفترة عن المنافسات بعد إصابته بكسر في القدم في الفوز 1-صفر يوم الأحد على ضيفه أستون فيلا.

وسجل تريبيير هدفا للمباراة الثانية على التوالي ليقود فريق المدرب إيدي هاو للفوز 1-صفر على ضيفه أستون فيلا لكنه خرج مصابا في الدقيقة 48.

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وقال النادي في بيان : خضع تريبيير لفحص بالأشعة عقب انتهاء المباراة مباشرة أظهر وجود كسر في مشط القدم اليسرى.

واستهل تريبيير البالغ عمره 31 عاما مسيرته بشكل رائع مع نيوكاسل يونايتد منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد الشهر الماضي وسجل هدفين وقاد الفريق للفوز ثلاث مرات متتالية في الدوري.

ويحتل نيوكاسل المركز 17 في الدوري برصيد 21 نقطة من 23 مباراة ويحل ضيفا على وست هام يونايتد يوم السبت.