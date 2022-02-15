الشرطة توضح سبب استخدام رذاذ الفلفل في لقاء إيفرتون وليدز

دافعت الشرطة البريطانية عن استخدام رذاذ الفلفل ضد مشجعي ليدز يونايتد في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام إيفرتون يوم السبت وقالت إن التصرف كان مناسبا وضروريا.
وبعد فوز إيفرتون 3-صفر، أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعض أفراد الشرطة خلال استخدام الرذاذ نحو المشجعين مع وجود أعمال شغب، بينما اضطر بعض مشجعي ليدز لفرك أعينهم.
وقالت شرطة مرسيسايد إنها استخدمت الرذاذ بعدما ألقى البعض القوارير نحو أفراد الشرطة واصطدمت اثنتان بوجه فردين عند محاولة إلقاء القبض على مشجع نطح أحد مشرفي الأمن.
وأضافت الشرطة في بيان أنه بعد استخدام الرذاذ كانت هناك محاولات فورية لتقديم الدعم لأي شخص يعاني لكنها أكدت أنه بعد مراجعة هذا التصرف من قسم مختص فإن استخدام الرذاذ كان مناسبا وضروريا.
وأكدت الشرطة اعتقال رجل عمره "44 عاما" بسبب الاشتباه في كونه مخمورا والاعتداء على أحد أفراد الشرطة.
-
نيوكاسل يقسو على إيفرتون.. ويونايتد يتعادل مع بيرنليفرض فريق بيرنلي التعادل 1 - 1 على ضيفه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وفي مباريات ... رياضة عالمية
-
بداية قوية للمدرب لامبارد مع إيفرتونسحق إيفرتون منافسه في الدوري الممتاز برنتفورد بنتيجة 4-1 ليتأهل إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت في بداية مظفرة للفريق مع ... رياضة
-
آشلي كول ينضم إلى مساعدي لامبارد في إيفرتونأعلن إيفرتون الإنجليزي يوم الخميس أن آشلي كول ظهير تشيلسي وأرسنال السابق انضم إلى مساعدي المدرب الجديد فرانك لامبارد.وسيعمل مدافع منتخب إنجلترا السابق ... رياضة