الشرطة توضح سبب استخدام رذاذ الفلفل في لقاء إيفرتون وليدز

دافعت الشرطة البريطانية عن استخدام رذاذ الفلفل ضد مشجعي ليدز يونايتد في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام إيفرتون يوم السبت وقالت إن التصرف كان مناسبا وضروريا.



وبعد فوز إيفرتون 3-صفر، أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعض أفراد الشرطة خلال استخدام الرذاذ نحو المشجعين مع وجود أعمال شغب، بينما اضطر بعض مشجعي ليدز لفرك أعينهم.



وقالت شرطة مرسيسايد إنها استخدمت الرذاذ بعدما ألقى البعض القوارير نحو أفراد الشرطة واصطدمت اثنتان بوجه فردين عند محاولة إلقاء القبض على مشجع نطح أحد مشرفي الأمن.



وأضافت الشرطة في بيان أنه بعد استخدام الرذاذ كانت هناك محاولات فورية لتقديم الدعم لأي شخص يعاني لكنها أكدت أنه بعد مراجعة هذا التصرف من قسم مختص فإن استخدام الرذاذ كان مناسبا وضروريا.



وأكدت الشرطة اعتقال رجل عمره "44 عاما" بسبب الاشتباه في كونه مخمورا والاعتداء على أحد أفراد الشرطة.

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