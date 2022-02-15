بيريز يجتمع بالخليفي في باريس

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، التقى بناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، وتناولا الغداء سويا قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
ووفقا لـ "ماركا" فإن رئيس نادي العاصمة الإسبانية تأخر 26 دقيقة عن الموعد المحدد عن الاجتماع في أحد أرقى المطاعم بباريس، بينما وصل ممثلو ريال مدريد، كل من خوسيه أنخيل سانشيز وإميليو بوتراغينيو، في الوقت المحدد للموعد.
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وكانت عدة تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق، إلى أن العلاقة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدأت تتوتر، بسبب قضية دوري السوبر الأوروبي ومسألة انتقال كيليان مبابي إلى مدريد.
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