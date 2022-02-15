رانغنيك يكشف حقيقية تجريد ماغواير من شارة القيادة

كشف رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أنه لا ينوي تجريد هاري ماغواير من شارة القيادة بعد تراجع مستواه مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتكب ماغواير أخطاء كلفت يونايتد عدة أهداف هذا الموسم آخرها في التعادلين أمام بيرنلي وساوثامبتون في الدوري.



ويعتقد رانغنيك أن أغلى مدافع في العالم والبالغ عمره 28 عاما، يملك فرصة لتحسين مستواه خلال الفترة المقبلة.



وقال رانغنيك للصحفيين قبل اللعب ضد برايتون اند هوف ألبيون يوم الثلاثاء: أعتقد أنه عندما عاد من إصابة في الظهر كان رائعا. في آخر مباراتين كان وراء بعض الأخطاء، أمام ساوثامبتون ثم أمام بيرنلي في لقطة الهدف، لكنه قائدنا ولا أجد أي سبب لتغيير ذلك.



وتابع عن اللاعب المنتقل من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار): إنه لاعب يحتاج إلى التحسن والتطور مثل كل اللاعبين الآخرين.



وشارك ماغواير في أكثر من 100 مباراة في كل المسابقات مع يونايتد وأصبح قائدا للفريق في يناير 2020 بفضل اختيار المدرب السابق أولي جونار سولشاير.



ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 40 نقطة من 24 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن وست هام يونايتد رابع الترتيب الذي خاض مباراة واحدة إضافية.