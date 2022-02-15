مدرب ليفربول: صلاح وماني لا يشربان الكحول

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الثلاثاء أن عدم تناول نجمي فريقه محمد صلاح وساديو ماني الكحول يساهم في تعافيهما بشكل أسرع، وذلك مع عودة الثنائي إلى التشكيلة الأساسية بشكل سريع عقب فراغهما من المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد ليفربول لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي على ملعب الأخير يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وشارك المهاجمان محمد صلاح وساديو ماني في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ عودتهما من كأس الأمم الإفريقية خلال انتصار ليفربول على بيرنلي يوم الأحد.



وأضاف المدرب الألماني: صلاح وماني لا يشربان الكحول على الإطلاق وكلاهما قوة من قوى الطبيعة، لذلك يتعافيان بسرعة كبيرة. لست مندهشا من عودتهما للعب بالفعل.

وأبلغ كلوب الصحافيين: إنه وضع جيد ويساعد في أن يكون لدينا خيارات وحلول لمشاكل مختلفة. نحتاج إلى لاعبين في كامل لياقتهم لهذه المباراة، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يمكننا التغيير خمس مرات في المباراة.