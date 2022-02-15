مولر: هيبة بايرن ميونخ على المحك

يعلم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن هيبته ستكون على المحك إذا خسر أمام ريد بول سالزبورغ يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، خاصة أنها ستكون الخسارة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام بوخوم في الدوري.

وشهدت المباراة أمام بوخوم التي خسرها بايرن ميونخ 2 - 4 أسوأ أداء الفريق تحت قيادة المدير الفني جوليان ناغلسمان، بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا في أكتوبر الماضي.

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ومع ذلك، مازال بايرن ميونخ يتصدر للدوري الألماني (بوندسليغا) وأحد المرشحين بالتتويج بلقب دوري الأبطال.

وقال توماس مولر، قائد الفريق في غياب المصاب مانويل نوير، في مؤتمر صحافي: تضررت صورتنا الذاتية بالفعل، ولكن إذا خسرنا ، فإن هيبتنا أيضا ستتضرر.

ومن المقرر أن تكون المباراة في سالزبورغ كاملة العدد من حيث الجماهير بعد بيع 30 ألف تذكرة، وذلك بعد تغيير في قواعد فيروس كورونا.

وقال مولر، الفائز بدوري أبطال أوروبا في 2013 و2020 :متحمسون للغاية للمباراة. لا نغلق أعيننا ونقول إنه مجرد حادث ودعونا نمضي قدما. الآن تأتي بداية مرحلة مهمة للغاية.

وتغلب بايرن على سالزبورغ 3 - 2 في النمسا، و3 - 1 في ألمانيا في دور المجموعات الموسم الماضي.

وقال المدرب ناغلسمان إنه لن يغير طريقته في إعداد الفريق عقب الهزيمة أمام بوخوم.

وقال ناغلسمان "34 عاما" : لن أغير نهجي. في أغلب الأحيان نكون قادرين على تسجيل أهداف أكثر مما نتلقى في شباكنا. الشيء المضحك بشأن كرة القدم أن هذه المحادثات تظهر بعد الهزائم فقط.

وفاز بايرن ميونخ بمبارياته الست في دور المجموعات ولكن الإصابات بدأت تضر بالفريق. حيث يغيب عن الفريق ليون جوريتسكا، ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا ونوير.