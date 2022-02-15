نيمار ينضم إلى قائمة باريس في مباراة ريال مدريد

سيكون البرازيلي نيمار متاحا للعب مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عندما يواجه ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب نيمار، الذي بلغ عامه الـ30 مطلع هذا الشهر، منذ تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل في المباراة التي فاز فيها فريقه على سانت إيتيان في نوفمبر الماضي.

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ولكن، المهاجم البرازيلي عاد للتدريبات خلال الأسبوع الماضي، وأكد ماوريسيو بوكيتينو أمس الاثنين أنه يدرس ضمه لقائمة الفريق.



وتأكد الآن تواجد نيمار في القائمة، حيث كشف سان جيرمان عن قائمة مكونة من 24 لاعبا استعدادا للمباراة التي تقام يوم الثلاثاء.

وعلى الأرجح لن يبدأ نيمار، الذي سجل ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم، المباراة التي تقام في باريس، حيث قال بوكيتينو : يجب أن نكون حذرين. في بعض الأحيان ما نريده لا يتناسب مع حقيقة الوضع.

ودخل نيمار القائمة التي تضم أيضا ليونيل ميسي، الذي سجل 26 هدفا في 45 مباراة شارك بها مع برشلونة أمام ريال مدريد، وكيليان مبابي، الذي ربما يلعب للريال في الموسم المقبل.