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الرياح الشديدة تحول رحلة طائرة مانشستر سيتي إلى ليفربول

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مانشستر سيتي
من لقاء مانشستر سيتي أمام سبورتنغ

الرياح الشديدة تحول رحلة طائرة مانشستر سيتي إلى ليفربول

مانشستر - رويترز

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سارت مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في البرتغال بسلاسة، لكن رحلة العودة من لشبونة تحولت إلى ليفربول بفعل الرياح الشديدة وهبطت بسلام.

وتغلب سيتي 5-صفر على سبورتنغ البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر في لشبونة يوم الثلاثاء.

وقال سيتي في بيان: يمكننا أن نؤكد أن الطائرة التي نقلت الفريق الأول إلى الديار من لشبونة هبطت بسلام في ليفربول بعد أن أدت الرياح القوية إلى تحويل مسارها من مانشستر.

ويستضيف سيتي، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، توتنهام هوتسبر يوم السبت القادم.

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