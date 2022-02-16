الرياح الشديدة تحول رحلة طائرة مانشستر سيتي إلى ليفربول

سارت مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في البرتغال بسلاسة، لكن رحلة العودة من لشبونة تحولت إلى ليفربول بفعل الرياح الشديدة وهبطت بسلام.
وتغلب سيتي 5-صفر على سبورتنغ البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر في لشبونة يوم الثلاثاء.
وقال سيتي في بيان: يمكننا أن نؤكد أن الطائرة التي نقلت الفريق الأول إلى الديار من لشبونة هبطت بسلام في ليفربول بعد أن أدت الرياح القوية إلى تحويل مسارها من مانشستر.
ويستضيف سيتي، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، توتنهام هوتسبر يوم السبت القادم.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
مانشستر سيتي يقسو على سبورتنغ بخماسيةوجه مانشستر سيتي إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق 5 - صفر على مضيفه سبورتنغ لشبونة يوم الثلاثاء في ... رياضة عالمية
-
ليفربول يواصل مطاردة مانشستر سيتي بفوز شاق على بيرنليتمسك ليفربول بحظوظه في منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 1 - صفر على مضيفه بيرنلي، يوم الأحد، في ... رياضة
-
ثلاثية سترلينغ تقود مانشستر سيتي لفوز كبير على نوريتشأحرز رحيم سترلينغ ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي لتعزيز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه بفوزه خارج أرضه 4-صفر ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية