رونالدو يعيد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات

استعاد فريق مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاز على ضيفه برايتون 2 - صفر مساء الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة.
وتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف لمانشستر في الدقيقة 51 بعد فاصل من المهارات الفردية قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى عرفت طريقها لشباك المنافس.
وتعرضت مساعي برايتون في إدراك التعادل، لصدمة قوية بعد طرد لويس دانك عقب عرقلته لأنتوني إيلانجا.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة أكد البرتغالي الأخر برونو فرنانديز فوز مانشستر بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة قوية بقدمه اليمنى بعد تمريرة من بول بوجبا.
وتقدم مانشستر للمركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة متقدما بنقطتين على ويستهام يونايتد صاحب المركز الخامس وأربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز السادس، وتوقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.
ولم يعرف مانشستر طعم النصر في أخر ثلاث مباريات على مستوى جميع المسابقات، حيث ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته أمام ميدلسبره 7 - 8 بركلات الترجيح قبل أن يتعادل مع بيرنلي ثم ساوثهامبتون بنتيجة 1 - 1.
-
رانغنيك يطالب رونالدو باستعادة حاسة التهديفدعا رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ورفاقه في هجوم الفريق إلى استعادة اللمسة التهديفية لتفادي المزيد من النتائج المخيبة.وخرج ... رياضة عالمية
-
نجم ليفربول ينتقد صلاح: لم يتعلم من درس رونالدوانتقد جايمي كاراغر مدافع إنجلترا وليفربول السابق محمد صلاح نجم منتخب مصر لعدم ذهابه لتسديد ركلة ترجيحية في نهائي كأس إفريقيا التي توجت بها ... رياضة عربية
-
"فيفا" تزيل غرينوود من اللعبة ورونالدو يلغي متابعتهبدأت مسيرة الإنجليزي مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد تتأثر سلبًا عقب الاتهامات التي وجهت له بالاعتداء الجنسي على سيدة، إذ قام عدد من لاعبي فريقه ... رياضة